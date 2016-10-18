Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 22:22'de merkez üssü Van merkezde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.