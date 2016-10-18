İstanbul ve çevresinde görüldüğü iddia edilen UFO’lar heyecan yarattı Gökyüzünde 10 kadar yabancı cisim kaydeden ufobilimciler, ilginç bir iddia ortaya attı: Marmara Denizi’nin altında üsleri var. Oraya geldiler
Orion ve UFO ile Dünyadışı Varlıkları Araştırma Merkezi Başkanı Kuzey Atacan ve ekibi tarafından kamera ile görüntülenen cisimlerin, UFO olduğu iddia edildi. Atacan,TAKVİM'e yaptığı açıklamada, "Biz yıllardan beri UFO ve dünyadışı varlıkları araştırıyor ve bunları görüntüleyebiliyoruz. Gökyüzünde, ani olarak yer değiştiren, yaklaşık 10 adet UFO olduğunutahmin ettiğimiz cisimleri gördük vegörüntüledik. T şeklindeki bir cisim, denize zincir olduğunu düşündüğümüz bağlantılarla ile bir şey indirdi. Yetkililere durumu bildirdik ama ilgilenen olmadı. Takibimizi sürdüreceğiz" dedi.
DENİZİN ALTINDA ÜSLERİ VAR
Atacan ilginç bir iddia da ortaya attı: Bunlar kesinlikle UFO... Son aylardaMarmara Bölgesi ve İstanbul'aözellikle ilgileri var. Bunun nedenleriarasında, İstanbul'da ve MarmaraBölgesi'nde enerji kaynaklarınınolması. Ayrıca Marmara Denizi'nin altında üslerinin olduğunu düşünüyoruz...
YETKİLİLERİ UYARDIK
Kuzey Atacan, "Gökyüzünde, ani olarak yer değiştiren yaklaşık 10 adet UFO olduğunu tahmin ettiğimiz cisimleri gördük. Hemen yetkilileri uyardık. İlgilenen olmadı" dedi.
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