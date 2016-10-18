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Tüplü

Güvenlikçi Bahri M., 6 yıllık eşi Çiğdem M.’ye davası açtı. Genç adam 3 kez tedavisi gördüklerini belirterek masrafların yarısı olan 7 bin TL’yi karısından istedi

Tüplü tazminat
İZMİR'DE özel güvenlik şirketinde çalışan 32 yaşındaki Bahri M., 6 yıllık eşi Çiğdem M.'den (27) ayrılmak için İzmir Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Genç adam dava dilekçesinde eşi ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, bir aydır ayrı yaşadıklarını, aile birliğinin bozulduğunu belirterek boşanmak istediğini anlattı. Bahri M., eşi ile çocuk sahibi olmak için 3 kez tedavisi gördüklerini kaydetti. Ancak tedavi sürecinin başarısız olduğunu, bebek sahibi olamadıklarını belirtti. Aralarındaki sevgi ve saygının bittiğini anlatan genç adam, dilekçesinin sonunda ise eşi Çiğdem M.'den tüp bebek tedavisi için harcadıkları 14 bin liranın yarısını ödemesini istedi. Genç kadın ise cevap dilekçesinde asıl mağdurun kendisi olduğunu, 3 defa çocuk sahibi olmak için gördüğü tüp bebek tedavileri yüzünden psikolojik ve fizyolojik olarak yıprandığını anlattı. Çiğdem M. kendisinin de avukatıyla birlikte ve davası açmaya hazırlandığını söyledi.

ALİ EYCE
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