Tüplü tazminat

İZMİR'DE özel güvenlik şirketinde çalışan 32 yaşındakiBahri M., 6 yıllık eşi ÇiğdemM.'den (27) ayrılmak için İzmirAile Mahkemesi'nde boşanmadavası açtı. Genç adam davadilekçesinde eşi ile aralarındaanlaşmazlık olduğunu, bir aydırayrı yaşadıklarını, aile birliğininbozulduğunu belirterekboşanmak istediğinianlattı. Bahri M., eşi ile çocuk sahibi olmak için 3 kez tüp bebek tedavisi gördüklerini kaydetti. Ancak tedavi sürecinin başarısız olduğunu, bebek sahibi olamadıklarını belirtti. Aralarındaki sevgi ve saygının bittiğini anlatan genç adam, dilekçesinin sonunda ise eşi Çiğdem M.'den tüp bebek tedavisi için harcadıkları 14 bin liranın yarısını ödemesini istedi. Genç kadın isecevap dilekçesindeasıl mağdurun kendisiolduğunu, 3 defa çocuksahibi olmak içingördüğü tüp bebektedavileri yüzündenpsikolojik ve fizyolojikolarak yıprandığınıanlattı. Çiğdem M. kendisinin de avukatıyla birlikte boşanma ve tazminat davası açmaya hazırlandığını söyledi.
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