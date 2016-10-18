Tuhaf çifte foto şok

Sakarya'da meslekten atılan uzman çavuş 34 yaşındaki İ.K. eşinden boşanmak için dava açtı. Çiftin boşanma davasıSakarya Adliyesi'nde sürerken, İ.K.mahkemeye delil olarak sunmak içineşi D.K.'nın bölücü terör örgütünüsimgeleyen bez parçası ile çekilmişfotoğraflarını Adapazarı'nda birfotoğrafçıda bastırdı. Fotoğrafçı da, hemen polise haber verdi. Ekipler İ.K. ile eşi D.K.'yı terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınan İ.K. ile D.K. adliyeye sevk edildi.
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