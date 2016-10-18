  1. Dehşeti gördü
  2. Tüplü tazminat

Tuhaf çifte foto şok

Tuhaf çifte foto şok
Sakarya'da meslekten atılan uzman çavuş 34 yaşındaki İ.K. eşinden boşanmak için dava açtı. Çiftin boşanma davası Sakarya Adliyesi'nde sürerken, İ.K. mahkemeye delil olarak sunmak için eşi D.K.'nın bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile çekilmiş fotoğraflarını Adapazarı'nda bir fotoğrafçıda bastırdı. Fotoğrafçı da, hemen polise haber verdi. Ekipler İ.K. ile eşi D.K.'yı terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınan İ.K. ile D.K. adliyeye sevk edildi.
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