Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan FETÖ soruşturmasında, 11'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır tutuklandı. Özbakır'ın Emir Astsubayı Başçavuş M.M. ise, Ankara'da geçen 7 Ekim'de yakalanıp, gözaltına alındı. Denizli'ye getirilen M.M., etkin pişmanlıktan faydalanıp, ifade verdi. M.M.'nin ifadesinde, FETÖ'nün Denizli'deki 'Asker İmamı' olduğu ileri sürülen 'Kerim' kod adlı kişinin Abdullah Yurt, olduğu tespit edildi. Emir Astsubayı M.M.'nin ifadesinde, daha önce Hakkari'de hastanede görevli olduğunu, cemaatin etkisiyle Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanlığı emir astsubaylığına atandığını, daha sonra kente gelince 'Kerim' kod adlı kişi tarafından karşılandığını anlattı. M.M. ifadesinde, 'Kerim' kod adlı kişiyle sık sık buluştuğunu, bu kişinin evinde tablet bilgisayardan emir astsubayının görevlerini nasıl yaptığını ve protokol kuralları konusunda dersler verdiğini itiraf ettiği, ayrıca komutanının ne zaman nereye gittiği ve kimlerle görüştüğü konusunda, personel ve askeriye hakkında da bu kişiye bilgiler aktardığını söylediği öğrenildi.
M.M.'nin ifadeleri doğrultusunda polis, 'Kerim' kod adlı kişinin eski Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olan Abdullah Yurt olduğunu tespit etti. Yurt, düzenlenen operasyonla Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Yurt'un sorgusunda, astsubay M.M.'yi kente geldiğinde karşıladığını kabul etitği ancak diğer suçlamaları reddettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Yurt'un tutuklandığı belirtildi. Abdullah Yurt'un, Erzurum ve Erzincan'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yaptığı, 17-25 Aralık olaylarının ardından yapılan soruşturma kapsamında açığa alındığı, memur olarak Denizli'ye atandığı, darbe girişiminin ardından ise ihraç edildiği öğrenildi.
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