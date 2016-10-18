TSK'dan DAEŞ'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından Mazraat Al Uyun, Ghuz, Shudud ve Hacı Küşah'da bulunan DAEŞ mensuplarına ait iki savunma mevzii, bir komuta kontrol merkezi ve bir cephaneliğin de imha edildiği belirtildi.



Açıklamaya göre, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda iki muhalif hayatını kaybedip, 12 muhalif yaralanırken; destek sağlayan TSK unsurlarında zayiat ve hasar meydana gelmedi.



Açıklamada, muhalif unsurlarca harekâtın başlangıcından bu yana 150 meskûn mahalde kontrol sağlandığı; hedef tespit vasıtalar ile tespit edilen 88 DAEŞ hedefine ateş destek vasıtaları tarafından atış yapılarak, DAEŞ'in baskı altına alındığı ve Özgür Suriye Ordusu'nun ileri harekâtının desteklendiği belirtildi.