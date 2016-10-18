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ör örgütü!

Darbeci teröristler firar için ne yapacağını şaşırdı! Aralarında komiser, gazeteci ve akademisyenin bulunduğu yedi ’cü, dorsesinde yakalandı

TIRör örgütü!
Türkiye hem yurt içinde hem de yurt dışında 'cü teröristleri yakalamak için düğmeye bastı. Halkına kurşun yağdıran hainler ise kaçmak için yollar aradı. Buna göre ekipler, FETÖ üyesi bir grubun Romanya'ya kaçacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir 'a operasyon yapıldı. Yasa dışı yollardan 'ya geçmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, nda bir TIR dorsesine gizlenmiş halde yakalandı. Yakalananlar arasında komiserler Yunus D., Abdülkadir Ç. ve Uğur S., eski Zaman gazetesi muhabiri Fethi A., öğretmen Soner Ö., esnaf Ömer Ö. ve Yard. Doç. Dr. Yunus Hayri Y. vardı. TIR şoförü "insan çılığı" suçundan Bulgaristan'da tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Polisteki ifadesi tamamlanan öğretmen Soner Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlıların sorgusunun sürdüğü açıklandı.
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