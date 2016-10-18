TIRör örgütü!

Türkiye hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ'cü teröristleri yakalamak için düğmeye bastı. Halkına kurşun yağdıran hainler ise kaçmak için yollar aradı. Bunagöre ekipler, FETÖ üyesi bir grubunRomanya'ya kaçacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'a operasyon yapıldı. Yasa dışı yollardan Romanya'ya geçmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, Bulgaristan sınırında bir TIR dorsesine gizlenmiş halde yakalandı. Yakalananlar arasında komiserler Yunus D., Abdülkadir Ç. ve Uğur S., eski Zaman gazetesi muhabiri Fethi A., öğretmen Soner Ö., esnaf Ömer Ö. ve Yard. Doç. Dr. Yunus Hayri Y. vardı. TIR şoförü "insan kaçakçılığı" suçundan Bulgaristan'da tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Polistekiifadesi tamamlanan öğretmen Soner Ö.,savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığımahkemece tutuklandı. Diğer zanlılarınsorgusunun sürdüğü açıklandı.
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