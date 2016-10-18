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Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

'de terör örgütü PKK'ya yönelik da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi.

Terör örgütü PKKya darbe üstüne darbe

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Ekim 2016 tarihinde, kent merkezine bağlı Kutuderesi bölgesinde hava destekli başlatıldığı anımsatıldı.

Operasyonda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kutuderesi bölgesinde güvelik güçlerimizce başlatılan hava harekatı ve sonrasında karadan devam eden operasyonlar sonucunda 6 kadın, 7 erkek terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 13 terörist ön otopsi işlemleri için hastaneye sevk edilmiştir. Ayrıca bölgede terör örgütlerine ait sığınak ve yaşam alanları tespit edilmiştir."

Açıklamada, bölgedeki diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında dün 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 18:34
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