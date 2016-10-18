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"Tahşiyecilere kumpas" sı ertelendi

FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla aralarında firari sanık Fetullah Gülen'in de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı nın duruşması, 20 Ekim'e ertelendi

Tahşiyecilere kumpas davası ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşılığından gıyabi tutuklu Fetullah Gülen ile aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 9'u tutuklu, 33 sanığın yargılandığı nın duruşması ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza sindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı'nın savunması alındı.

Tahşiye operasyonunun nasıl yapıldığına ilişkin bilgi veren Erçıktı, bütün taleplerin dönemin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. maddesiyle yetkili mahkemelerce değerlendirilip karara bağlandığını anlatarak, "Soruşturmada görev alan hiçbir hakim, savcıyla ilgili, hatta kolluk görevlileriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmadı. Seçmece bir nokta var burada. Büro amirleri yok ama yardımcılarının şüpheli olduğu bir dosya var burada. Demek ki mesele Tahşiye değil." dedi.

Sanık Erçıktı, belli noktalardan bazı kişilerin seçildiğini düşündüğünü ve iddianamenin mahkemeye bir çerçeve belirlediğini öne sürerek, bu duruma uygun bir yargılama gerçekleştiğini savundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı, Erçıktı'nın savunmasına devam edilmek üzere, 20 Ekim Perşembe gününe erteledi.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 21:02
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