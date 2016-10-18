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Rüzgar sert esti

hakkında verilen 6 yıl hapsi az bulan Ekrem Şakar, kararı temyiz etti. “En az 15 yıl hapis cezası verilmeliydi” dedi.

Rüzgar sert esti
İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Rüzgar Çetin hakkındaki kararı, temyiz etti. Savcı Ekrem Şakar, Çetin hakkında daha üst oranda ceza belirlenmesi gerektiğini belirterek kararın bozulmasını talep etti. Ekrem Şakar, bilinçli taksir suçuna ilişkin TCK'nin 85/2. maddesinde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirtti. Ancak TCK'nin 61. maddesine göre temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç gibi hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

ALKOL DERECESİ ÇOK YÜKSEK ÇIKTI
Dosyada Çetin'in 0,902 promil alkollü olduğu, önündeki aracı sollamak için ani bir manevrayla karşı yönden gelen araçlara ayrılmış şeride girdiği ve olayda asli kusurlu olduğunu ifade etti. Mevcut deliller çerçevesinde sanığın cezalandırılmasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlike ve kusurun ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezanın artırılması gerektiğini belirtti. Şakar, nin dosya kapsamına uymayacak şekilde asgari hadden daha az uzaklaşılarak temel cezayı belirlediğini, bu yönüyle verilen kararın yöntem ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.


Kocasının ölümüne neden olan Çetin hakkındaki şikayetinden asla vazgeçmeyeceğini belirten Özlem Alagöz, son duruşmada karar değiştirdi. Şikayetini geri alıp Çetin'i tahliye ettirdi.

KARAR BOZULSUN
Şakar, kararın bozulması ve toplanan delillere uygun olarak sanığa daha üst oran belirlenerek ceza verilmesi için kararı temyiz etti. Temyiz dilekçesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere kararı veren İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Savcı, Çetin'in tahliyesine itiraz edip tutuklanmaması halinde yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi de yeniden tutuklama talebini reddederek Çetin hakkında 5 Ekim'de yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.
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