‘Rütbeli’ harekatı

Çorum'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar bir grup askere uzandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 6 üsteğmen ve astsubay ile Ankara'da bulunan 1 albay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. A.P., E.S., V.E., G.D., R.A., Ş.K. adlı üsteğmen ve astsubaylar Çorum'da gözaltına alındı. Ankara'da yakalanan albay ise Çorum'a götürüldü.