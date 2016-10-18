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‘Rütbeli’ harekatı

‘Rütbeli’ harekatı
Çorum'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar bir grup askere uzandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 6 üsteğmen ve astsubay ile Ankara'da bulunan 1 albay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. A.P., E.S., V.E., G.D., R.A., Ş.K. adlı üsteğmen ve astsubaylar Çorum'da gözaltına alındı. Ankara'da yakalanan albay ise Çorum'a götürüldü.
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