Öldü öldü dirildi

Ezincan'da yaşayan 66yaşındaki Bekir Demirtaş, göğüsağrısı şikayetiyle evinin yakınlarındabulunan kardiyoloji polikliniğinegitti. Burada yapılan tetkiklerdeDemirtaş'ın kalbinde 3 damarın yüzde90'ın üzerinde tıkalı olduğu ortayaçıktı. Hemen baypas yapılmak üzereameliyata alındı. 4 saat süren vebaşarılı geçen ameliyatın ardındanDemirtaş, yoğun bakım servisindetedavisi devam etti. Sağlık durumuiyiye giden Demirtaş servise alınmaküzereyken aniden kalbi durdu.Doktorlar Demirtaş'ın kalbini çalıştırmakiçin hemen kapalı masaj uygulamayabaşladı. Ancak müdahale sırasında40 defa kalbi duran Demirtaş, göğsüaçıldıktan sonra yapılan 1 saatlik açıkkalp masajıyla yeniden hayata tutundu.Uzun süren müdahalenin ardındanhayata tutunan adam, yoğun bakımservisinde uyutularak takibe alındı.3 günün sonunda gözlerini açanDemirtaş "Olanları hatırlamıyorum. AmaAllah'tan ümit kesilmez" diye konuştu.Bekir Demirtaş'ın sağlık durumununiyi olduğu öğrenildi.
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