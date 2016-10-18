Öldü öldü dirildi

Ezincan'da yaşayan 66 yaşındaki Bekir Demirtaş, göğüs ağrısı şikayetiyle evinin yakınlarında bulunan kardiyoloji polikliniğine gitti. Burada yapılan tetkiklerde Demirtaş'ın kalbinde 3 damarın yüzde 90'ın üzerinde tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen baypas yapılmak üzere ameliyata alındı. 4 saat süren ve başarılı geçen ameliyatın ardından Demirtaş, yoğun bakım servisinde tedavisi devam etti. Sağlık durumu iyiye giden Demirtaş servise alınmak üzereyken aniden kalbi durdu. Doktorlar Demirtaş'ın kalbini çalıştırmak için hemen kapalı masaj uygulamaya başladı. Ancak müdahale sırasında 40 defa kalbi duran Demirtaş, göğsü açıldıktan sonra yapılan 1 saatlik açık kalp masajıyla yeniden hayata tutundu. Uzun süren müdahalenin ardından hayata tutunan adam, yoğun bakım servisinde uyutularak takibe alındı. 3 günün sonunda gözlerini açan Demirtaş "Olanları hatırlamıyorum. Ama Allah'tan ümit kesilmez" diye konuştu. Bekir Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.