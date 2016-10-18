Musul’da katliam korkusu

KENTİ KİM YÖNETECEK: Musul operasyonunun sonunda Türkiye'nin dile getirdiği "Şehri kim yönetecek" sorusu önem taşıyor. İran destekli Haşdi Şabi milislerinin ve intikam hissiyle güdülenen Şii yöneticilerin, Sünni nüfusa yönelik tehlike içerdiği yorumları yapılıyor. Benzer uygulamalar yüzünden Felluce operasyonunda Sünni halka uygulanan zulüm hafızalardan silinmemişti.
Şİİ MİLİS KATLİAMI: Musul operasyonuna katılan kuvvetler arasında, bölgedeki Şii milislerin çatı örgütü olan Haşdi Şabi de bulunuyor. Irak ordusunun kontrolü altında olduğu söylense de Haşdi Şabi militanlarının Sünni halka yönelik işkence, kaçırma, alıkoyma ve keyfi öldürme eylemleri düzenlediği raporlanmıştı. Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Haşdi Şabi milislerinin Musul'a girmeyeceğini söylese de bu emrin uygulanıp uygulanmayacağına dair soru işaretleri varlığını sürdürüyor.
TEL AFER'DE ENDİŞE: DEAŞ, Musul'un batısındaki Telafer ilçesini ele geçirdiğinde Şii Türkmenler güneye kaçmıştı. Şimdiyse bölgedeki Sünni Türkmenler, Haşdi Şabi militanlarının intikam almalarından endişe ediyor. Al Jazeera'ye konuşan Eski Musul Valisi Esil Nuceyfi "İntikam sadece Şiilerden gelmeyecek, Ezidiler de intikam isteyecek. PKK da bu Türkmenlerden intikam almak istiyor. Bunlar çok büyük sorunlar yaratacak" diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi. Nuceyfi "En iyi çözüm Haşdi Şabi'yi bunun dışında tutmak" ifadelerini kullandı.
BARAJ TEHLİKESİ: DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği günden beri tehlike içeren Musul Barajı'nın güvenliği bölgeyi yakından ilgilendiriyor. Bir saldırı sonucu barajın yıkılması, birkaç saat içinde tüm Musul'u su basması anlamına geliyor. Baraj yıkıldığı takdirde başkent Bağdat'ın bir bölümün bile sular altında kalabileceği ön görülüyor. Barajın yıkılmasıyla 500 bin kişinin ölmesinden endişe ediliyor.
100 BİN KİŞİ TÜRKİYE'YE KAÇACAK: DEAŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılan sivillerin yanısıra Musul halkının akıbeti uluslararası kuruluşları endişelendiriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Musul operasyonu ile 100 bin Iraklının Irak ordusundan kaçarak Türkiye ve Suriye'ye gidebileceğini söyledi. BM, Suriye'ye kaçan mütleciler için 90 bin kişiye kadar planlama yapıldığını ve 61 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç olduğunu duyurmuştu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da "Eğer Musul'un demografik yapısı dikkate alınmadan bir operasyon yapılırsa, 1 milyon kişi göç etmek zorunda kalabilir" demişti. Şehirde 600 bin çocuğun mahsur kaldığı söyleniyor.
IRAK ORDUSU DEAŞ'A DİRENMEMİŞTİ
Haziran 2014'te yaklaşık bin DEAŞ mensubu Musul'a girdiğinde, 60 bin kişilik Irak ordusu şehri savunmadan, silahlarını da bırakarak kaçmıştı.
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