Musul için mezhep çatışması uyarısı!

Birliğin Başkanı Yusuf el-Karadavi ve Genel Sekreteri Muhyiddin Karadaği'nin imzasını taşıyan açıklamada, Şii milislerin operasyona dahil edilmemesi çağrısı yapıldı ve Irak halkının farklı mezhepsel unsurları arasında bir çatışmanın alevlendirilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Irak'ta özellikle Sünnilerin olduğu kentlere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, "Irak hükümetinden, Sünni unsurların hedef alınmasından vazgeçilmesi, onların canları ve mallarının korunması ve DEAŞ ile savaşın Sünni etnik temizliğe dönüşmemesi" istendi.

Açıklamada, DEAŞ'ın kentleri ele geçirirken kimseye sormadığı, örgüte destek verdikleri gerekçesiyle kent halkından intikam alınmaması istendi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün gece yarısı yaptığı açıklamayla Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.