  1. İbadi'den küstah bir açıklama daha!
  2. Hedef El Bab

için mezhep çatışması uyarısı!

'nin, 'da DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonun Sünnilere yönelik etnik temizliğe dönüşmemesini istediği bildirildi.

Musul için mezhep çatışması uyarısı!

Birliğin Başkanı ve Genel Sekreteri Muhyiddin Karadaği'nin imzasını taşıyan açıklamada, Şii milislerin operasyona dahil edilmemesi çağrısı yapıldı ve Irak halkının farklı mezhepsel unsurları arasında bir çatışmanın alevlendirilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Irak'ta özellikle Sünnilerin olduğu kentlere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, "Irak hükümetinden, Sünni unsurların hedef alınmasından vazgeçilmesi, onların canları ve mallarının korunması ve DEAŞ ile savaşın Sünni etnik temizliğe dönüşmemesi" istendi.

Açıklamada, DEAŞ'ın kentleri ele geçirirken kimseye sormadığı, örgüte destek verdikleri gerekçesiyle kent halkından intikam alınmaması istendi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün gece yarısı yaptığı açıklamayla 'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 00:55
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