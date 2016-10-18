Müezzini darp edenler hakkında karar verildi!

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzininin darbedilmesine ilişkin soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'un 15 Temmuz gecesi sela okuduğu gerekçesiyle ikisi kadın üç kişi tarafından darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında, yeni deliller ortaya çıkmasının ardından daha önce serbest bırakılan zanlılar haklarında çıkartılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan A.C ve P.D, İzmir Adliyesine gönderildi.

A.C çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, P.D ise serbest bırakıldı. Firari İ.C'nin ise yurt dışında olduğunun belirlendiği bildirildi.



15 TEMMUZ GECESİ SELA OKUDUĞU İÇİN DARBEDİLMİŞTİ

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kutlu'nun, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması anları, güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede olayın A.C, P.D ve İ.C tarafından gerçekleştiği belirlenmiş, A.C ve P.D gözaltına alınmış, İ.C'nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili hazırlanan raporda şüphelilerden birinin "Şehitlerimiz için sela verilmiyor, siz nasıl sela verirsiniz?" şeklinde müezzine çıkıştığı, hakaret ettiği, iki şüphelinin de cami görevlisine yaralama kastıyla vurduğu, caminin kapı camlarına ve pencerelere zarar verdiği bilgileri yer almıştı.

Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeni deliller doğrultusunda şüpheliler A.C, P.D. ve İ.C. için yeniden yakalama kararı çıkarılmış, polis A.C'yi yakalarken P.D ise teslim olmuştu.



