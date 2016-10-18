Masaj da son nefes

İstanbul Tarabya'da ikamet eden G.A. iş toplantıları için geçtiğimiz hafta İzmir'e gitti. İşlerini bitiren G.A., akşam saatlerinde kaldığı otele geçmeden önce kendisine masaj yaptırmak istedi. Alsancak'ta bulunan masajsalonuna giden işadamınamasöz H.K. masaj yapmayabaşladı. Bu sırada işadamının nefes almakta güçlük çektiğini fark eden masöz durumu salon yetkililerine haber verdi. Hemen 112 Acil Servis aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, talihsiz işadamının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işadamına otopsi yapıldı. İşadamının fazla heyecanabağlı olarak kalp krizigeçirmiş olduğubelirlendi.
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