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da son nefes

Masaj da son nefes
İstanbul Tarabya'da ikamet eden G.A. iş toplantıları için geçtiğimiz hafta İzmir'e gitti. İşlerini bitiren G.A., akşam saatlerinde kaldığı otele geçmeden önce kendisine yaptırmak istedi. Alsancak'ta bulunan masaj salonuna giden işadamına masöz H.K. masaj yapmaya başladı. Bu sırada işadamının nefes almakta güçlük çektiğini fark eden masöz durumu salon yetkililerine haber verdi. Hemen 112 Acil Servis aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, talihsiz işadamının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işadamına otopsi yapıldı. İşadamının fazla heyecana bağlı olarak kalp krizi geçirmiş olduğu belirlendi.

ALİ EYCE
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