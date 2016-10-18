Kediye tecavüz!

Yavru kedi akılalmaz işkencelere maruz kaldı. Tecavüze uğradı bıçaklandı. Hayvanın yardımınaise Rus uyruklu kadın koştu.İnsanlıktan utandıran olayAntalya'da yaşandı. Bir kafede çalışan ve kentte yerleşik yaşayan Rus Yana Krall, bir parkta yavru erkek kedinin yürüyemeyecek kadar acı çektiğini gördü. Kediye bir aracın çarptığını düşünerek veterinere götüren Krall, hayvanın tecavüze uğradığını öğrenince şoke oldu.
DELİK DEŞİK ETMİŞLER
Anüsüne sert bir cisim sokularak parçalanan yavrunun tedavisini yaptıran kadın, hayvanı aynı bölgede binanın bahçesine bıraktı. 3 günsonra aynı kediyi daha kötühalde yatarken gören Yana Krall,kediyi veterinere götürdüğündeikinci şoku yaşadı. Minik kedinincinsel organının iki tarafındankesildiği, kuyruk sokumundakesikler açıldığı ve kuyruğununikiye ayrıldığı belirlendi.Talihsiz hayvan hemen tedavialtına alındı.
KAMPANYA BAŞLATTI
Kedinin tedavisi için ihtiyaç duyulan 700 TL, Yana Krall'ın başlattığı kampanyayla kısa sürede tamamlandı. Klinikteveteriner tarafındantedavisi yapılan yavrukedinin ise sağlıkdurumunun ağırolduğu öğrenildi. Durumdan haberdar olan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık,yaşanan vahşetleilgili savcılığa suçduyurusunda bulunacaklarınıbelirtti. Kediye yapılanların tek bir kişinin işi olmadığını aktaran Yanık, benzer olayların yaşanmaması için parka kamera takılması için belediyelerden destek istedi. Yaşanan vahşet sosyal medyada da büyük yangı uyandırdı. Hayvanseverler, twitter'da binlerce tepki mesajı yolladı.
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