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Günün en iğrenç haberi ’dan geldi. Sokakta yaşayan erkek yavru ye önce edildi, 3 gün sonra da bıçaklı işkence yapıldı

Kediye tecavüz!
Yavru akılalmaz işkencelere maruz kaldı. e uğradı bıçaklandı. Hayvanın yardımına ise Rus uyruklu kadın koştu. İnsanlıktan utandıran olay Antalya'da yaşandı. Bir kafede çalışan ve kentte yerleşik yaşayan Rus Yana Krall, bir parkta yavru erkek kedinin yürüyemeyecek kadar acı çektiğini gördü. Kediye bir aracın çarptığını düşünerek veterinere götüren Krall, hayvanın tecavüze uğradığını öğrenince şoke oldu.

DELİK DEŞİK ETMİŞLER
Anüsüne sert bir cisim sokularak parçalanan yavrunun tedavisini yaptıran kadın, hayvanı aynı bölgede binanın bahçesine bıraktı. 3 gün sonra aynı kediyi daha kötü halde yatarken gören Yana Krall, kediyi veterinere götürdüğünde ikinci şoku yaşadı. Minik kedinin cinsel organının iki tarafından kesildiği, kuyruk sokumunda kesikler açıldığı ve kuyruğunun ikiye ayrıldığı belirlendi. Talihsiz hayvan hemen tedavi altına alındı.



KAMPANYA BAŞLATTI
Kedinin tedavisi için ihtiyaç duyulan 700 TL, Yana Krall'ın başlattığı kampanyayla kısa sürede tamamlandı. Klinikte veteriner tarafından tedavisi yapılan yavru kedinin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumdan haberdar olan Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, yaşanan vahşetle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Kediye yapılanların tek bir kişinin işi olmadığını aktaran Yanık, benzer olayların yaşanmaması için parka kamera takılması için belediyelerden destek istedi. Yaşanan vahşet sosyal medyada da büyük yangı uyandırdı. Hayvanseverler, twitter'da binlerce tepki mesajı yolladı.
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