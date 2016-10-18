Kardeşini rehin aldı

Bursa'da önceki gün bir alışveriş merkezinin reklam kulesine tırmanan F.Ç. (19), bin 100 TL'lik borcunu ödeyemediğini belirtip ölmek istediğini söyledi. İtfaiye ekipleri herhangi bir teşebbüse karşılık, hava yastığı açtı. Genç ise kardeşini de yukarı çıkarıp rehin aldı. Yarı çıplak vaziyette bulunan F.Ç., çevrede bulunan vatandaşların korkulu bakışları arasında atlamaya kalkıştı. Polisin telefonla konuşarak ikna etmeye çalıştığı genç, borcunun karşılanmasını aksi takdirde atlayacağını belirtti. Ekiplerin soğukkanlılıkla yaptığı konuşmalarla ikna olan genç, kardeşini bıraktı. Büyük bir korkuyla basamaklardan aşağı inen kardeş, ağabeyiyle telefonda konuşarak onun da inmesi için adeta yalvardı. Genç, icra borcunun ödenmesi karşılığında atlamaktan vazgeçeceğini söyledi. Polisin uzun süren pazarlık sonucu inmeye ikna ettiği genç çok üzgün olduğunu, kardeşini böyle bir işe karıştırmak istemediğini belirtti. Olayı izleyen vatandaşla polemiğe giren genç "gelin indirin indirebiliyorsanız" diye bağırdı. Kuleden indirilen F.Ç. sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.