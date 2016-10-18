  1. ‘Rütbeli’ harekatı
  2. Kalleşlere ‘Atak’ bombası

Kanlı planlara geçit yok

Kanlı planlara geçit yok
İçişleri Bakanlığı, 10 Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasında terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Buna göre son 1 haftada 1'i canlı bomba, 7'si bombalı araç, 11'i silahlı saldırı olmak üzere 19 terör eylemi engellendi. 35 terörist etkisiz hale getirildi. Terörün finansmanının önlenmesine yönelik ise terör örgütünün 27 milyon 250 bin 240 TL değerinde uyuşturucu maddesi imha edildi.


Erkam ÇOBAN
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