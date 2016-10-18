Kanlı planlara geçit yok

İçişleri Bakanlığı, 10 Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasında terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Buna göre son1 haftada 1'i canlı bomba,7'si bombalı araç, 11'i silahlısaldırı olmak üzere 19 teröreylemi engellendi. 35 terörist etkisiz hale getirildi. Terörün finansmanının önlenmesine yönelik ise terör örgütünün 27 milyon 250 bin 240 TL değerinde uyuşturucu maddesi imha edildi.
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