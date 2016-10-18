Kalleşlere ‘Atak’ bombası

Siirt'te, tamamen yerli üretim olan Atak helikopterleri ile kanlı terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Harekatta, PKK yuvalarına bomba yağdırıldı. 3 terörist öldürüldü. Bingöl'ün Yayladere İlçesi'nde de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetkin Erşan-99" adı verilen operasyonda hainlere ait 4 mağara yerle bir edildi.