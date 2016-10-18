  1. Kanlı planlara geçit yok
  2. HDP’lilere operasyon

Kalleşlere ‘Atak’ bombası

Kalleşlere ‘Atak’ bombası
Siirt'te, tamamen yerli üretim olan Atak helikopterleri ile kanlı terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Harekatta, PKK yuvalarına bomba yağdırıldı. 3 terörist öldürüldü. Bingöl'ün Yayladere İlçesi'nde de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetkin Erşan-99" adı verilen operasyonda hainlere ait 4 mağara yerle bir edildi.
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