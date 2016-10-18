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Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine belirli aralıklarla gidip gelen DEAŞ mensubu 4 kişi yapılan a gözaltına alındı

İstanbulda eş zamanlı DAEŞ operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine belirli aralıklarla gidip gelen DEAŞ'li 4 kişinin İstanbul'a geldiğini belirleyerek çalışma başlattı.

TEM ekipleri yaptıkları fiziki takibin ardından şüphelilerin Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde kaldıklarını belirledi. TEM Özel Tim ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan da, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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  • 18 Ekim 2016, Salı 18:57
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