İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine belirli aralıklarla gidip gelen DEAŞ'li 4 kişinin İstanbul'a geldiğini belirleyerek çalışma başlattı.

TEM ekipleri yaptıkları fiziki takibin ardından şüphelilerin Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde kaldıklarını belirledi. TEM Özel Tim ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.