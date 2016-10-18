Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli yazışma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir emniyet müdürü, başkomiserler ve yardımcılarının da bulunduğu 65 polisten 61'i ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından şifreli yazışma uygulaması ''ByLock''u kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen 65 polisin hakimlik işlemleri sona erdi.İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında bir emniyet müdürü, 45 başkomiser ve yardımcılarının da bulunduğu 61 şüphelinin ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.Hakimlik, 4 polis memurunun, bilgi verdikleri ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istedikleri gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol hükümleri kapsamında serbest kalan 4 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyuldu.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturmayı yürüten savcılığın "ByLock" kullanan şüpheli polisler hakkındaki sevk yazısında, FETÖ'yü diğer örgütlerden ayıran ve etkin kılan en önemli faktörün, istihbarat ve casusluk şebekesi gibi yapılanıp faaliyet göstermesi olduğu belirtilerek, kamu kurumunda çalışan örgüt mensuplarının elde ettikleri bilgileri ve temin ettikleri belgeleri, bağlı oldukları kişi aracılığıyla örgüte aktardıkları kaydedilmişti. Toplanan tüm bilgiler ve belgelerin, örgüt tarafından amaca uygun hale getirilip hedef alınan, hasım görülen kişi ve kurumların aleyhine kullanıldığı vurgulanan yazıda, örgütün yasal takibattan kurtulmak için, özel iletişim ve haberleşme yöntemleri kullandığı dile getirilmişti.

Yazıda, FETÖ tarafından geliştirilen "ByLock", "17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşısının 'tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur' talimatıyla örgütün kullanmaya başladığı kriptolu haberleşme programı" olarak tanımlanmıştı.

Soruşturma kapsamında, ''ByLock'' programını kullandığı tespit edilen, aralarında 5 emniyet müdürü, 3 amir ve başkomiserlerin de bulunduğu 99 polis tutuklanmıştı. Son karar tutuklanan polislerin sayısı 160'a yükseldi.