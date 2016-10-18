İbadi, Bağdat'taki yabancı misyon ve Büyükelçileri ile görüştü. Görüşmede, Türkiye hakkında konuştu. İbadi, "Türklerin, Irak'a yönelik tutumları ve özellikle olayları tırmandırması konusunda iyimser değilim. Irak'ın egemenliğini ihlal etmeleri konusunda da ileri gitmemeleri için uyarıyoruz" dedi.

"ASKERLERİNİ DERHAL ÇEKSİNLER"

İbadi, "Türk askerinin Irak topraklarında bulunmasına resmi olarak izin vermedik. Irak'ın egemenliğine saygı göstermelerini ve ülkenin kuzeyinden askerlerini derhal çekmesini talep ettik. Türk askerlerinin bölgede kalması, iki ülkenin tarihi ilişkilerine zarar verecektir" dedi.