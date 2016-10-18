  1. Musul için mezhep çatışması uyarısı!

'den küstah bir açıklama daha!

Başbakanı Haydar El yine haddini aşan açıklamalarda bulundu. İbadi, "Türklerin Irak'ın egemenliğini ihlal etmeleri konusunda ileri gitmemeleri için uyarıyoruz" dedi.

İbadiden küstah bir açıklama daha!

, Bağdat'taki yabancı misyon ve Büyükelçileri ile görüştü. Görüşmede, Türkiye hakkında konuştu. İbadi, "Türklerin, 'a yönelik tutumları ve özellikle olayları tırmandırması konusunda iyimser değilim. Irak'ın egemenliğini ihlal etmeleri konusunda da ileri gitmemeleri için uyarıyoruz" dedi.

"ASKERLERİNİ DERHAL ÇEKSİNLER"
İbadi, "Türk askerinin Irak topraklarında bulunmasına resmi olarak izin vermedik. Irak'ın egemenliğine saygı göstermelerini ve ülkenin kuzeyinden askerlerini derhal çekmesini talep ettik. Türk askerlerinin bölgede kalması, iki ülkenin tarihi ilişkilerine zarar verecektir" dedi.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 01:04
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