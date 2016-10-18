HÜRKUŞ kabul testinden geçti

Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme (HÜRKUŞ) Projesi kapsamında TC-VCH kuyruk numaralı birinci prototip uçağının kabul faaliyetinin 14 Ekim'de başarı ile tamamlandığı bildirildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan yazılı açıklamaya göre, SSM'nin inisiyatifi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının temel eğitim ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarına girebilecek bir eğitim uçağının geliştirilmesi planlanarak HÜRKUŞ Projesi başlatıldı.

SSM ile TUSAŞ arasında Mart 2006'da imzalanan HÜRKUŞ sözleşmesi kapsamında 2 adet uçar prototip uçak, 2 adet yapısal test uçağı ve uçaklara ilişkin dokümantasyon, yer destek teçhizatı, yedek malzeme üretimi gerçekleştirildi.

HÜRKUŞ Projesi'nde 11 Temmuz 2016 tarihinde European Aviation Safety Agency (EASA) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) CS-23 gereksinimlerine göre tip sertifikası alındı.

Sertifika alımı sonrası SSM tarafından kabul süreci başlatılarak, TC-VCH kuyruk numaralı birinci prototip uçağının kabul faaliyeti 14 Ekim 2016 tarihinde başarı ile tamamlandı.

Proje kapsamında geliştirilen 2 nolu prototip uçağın kabulünün aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

HÜRKUŞ-A uçakları aviyoniklerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığının güncel eğitim ihtiyaçlarını içerecek şekilde değişimini içeren ve Aralık 2013'te SSM ile imzalanan Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ-B) Projesi kapsamında tedarik edilecek uçakların üretimi devam ediyor. Bu çerçevede ilk uçağın 2018 yılı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor.

SSM tarafından HÜRKUŞ uçağının silahlı (HÜRKUŞ-C) versiyonu için çalışmalar başlatıldı.