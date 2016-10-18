HDP’lilere operasyon

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün düğmeye basıldı. Öncedenbelirlenen bazı adreslerebaskınlar yapıldı. HDP İl Eş Başkanı Ayşegül Söylemez, DBP İl Eş Başkanı Hatice Şeker ve DBP Belediye Meclis Üyesi Çiçek Tutuş gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise HDP ile DBP il ve ilçe binalarında yapılan aramalarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda dokümanın ele geçirildiği açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.