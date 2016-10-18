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HDP’lilere operasyon

HDP’lilere operasyon
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün düğmeye basıldı. Önceden belirlenen bazı adreslere baskınlar yapıldı. HDP İl Eş Başkanı Ayşegül Söylemez, DBP İl Eş Başkanı Hatice Şeker ve DBP Belediye Meclis Üyesi Çiçek Tutuş gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise HDP ile DBP il ve ilçe binalarında yapılan aramalarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda dokümanın ele geçirildiği açıklandı.
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