Güvenlik güçlerinin yükü 'siper'le hafifleyecek

Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ) Teknokent A.Ş. bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim adamları, nanoteknoloji kullanarak 750 gram ağırlığında çelik yelek üretti. "Siper" adı verilen yeleğin, güvenlik güçlerini 14-22 kilogram ağırlığındaki çelik yeleklerin yükünden kurtarması amaçlanıyor.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, çelik yeleğin denemelerinde ağır silahlarla yapılan atışlarda başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

YYÜ'nün nanoteknolojiyi kullanarak Türkiye'nin savunma ve diğer sanayi sektörlerine malzeme üretmeye başladığını anlatan Battal, bundan sonra da bu üretimi hızlı bir şekilde devam ettireceklerini kaydetti.

"HEDEF, UÇAKSAVAR MERMİSİNİ DURDURMAK"

YYÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yavuz şunları kaydetti:

"Yeleğin kurşun geçirmez bölümünde 9.19 milimetre çapında kurşuna duyarlı plaka var. 9.19'luk mermi durdurma safhasını M16, kalaşnikof, kanas ve en sonunda da uçaksavar mermilerine kadar götüreceğiz. Hedefimiz bu. Bizim tahminiz 9-10 kilogramlık bir yelekle uçaksavar mermisi durdurabiliriz. Diğer çap kurşunlara karşı da çalışmalarımız sürüyor. Yeleğimizin hafif olması en büyük avantaj. Polis arkadaşlarımız 14 kilogram ağırlığında bir yelek taşırken, bu yelek 750 gram civarında. Ayrıca maliyeti yerli malzemeden yapıldığı için çok düşük. Biz şimdi çelik yelek teknolojisinden zırh teknolojisine geçmeye hazırlanıyoruz."