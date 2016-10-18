Göz boyama!

İzmir'de fıkraları aratmayan bir manzara ortaya çıktı. Açılışı yapılacak olan tesisi yeşillendirmek yerine yeşile boyayan CHP'li Narlıdere Belediyesi, herkesi şaşırttı. İzmir Büyükşehir ile Narlıdere Belediyesi, "Yaşar Kemal Kültür veSanat Vadisi" adında ortak bir proje hazırladı. Tamamlanan projenin tanıtımı ise geçtiğimiz günlerde yapıldı. Tanıtımda Narlıdere'ye büyük bir yeşil alan kazandırdıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye BaşkanıAziz Kocaoğlu, "Büyüyen Narlıdere'nin merkezinde aileler, çocuklarımız huzur içinde cüzi fiyatlarla eğlenecekler" açıklamasını yaptı. Tesisin açılışı ise 4 Kasım'da CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacaktı. Projeyi açılışa yetiştirmek isteyen Narlıdere Belediyesi ise çok konuşulacak bir uygulamaya imza attı. Görevliler, yeşillendirme yapmak yerine akıllara durgunluk veren bir yöntem uyguladı. Vadinin birçok yeri kimyasal boyalarla yeşile boyandı. Skandal, sanal alemde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
YAZIKLAR OLSUN CHP'li belediyenin dağ yamacını yeşile boyaması sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı salladı. İşte yorumlar:
Yazıklar olsun.
Hizmette sınır tanımamışlar!
Belediye sanat yapmış!
Çevreciler nerede!
CHP'yi özetleyen bir tablo.
Narlıdere'de yeşil yol!
Allah akıl fikir versin.
Göz boyamak buna denir.
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