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'nün ları hakkında karar verildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbegirişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü''nün () MİT, asker ve polisten sorumlu ""larına yönelik operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

FETÖnün mahrem imamları hakkında karar verildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Akıncı 4. Ana Jet Üssünde görevli itirafçı teğmenlerin ifadeleri doğrultusunda 109 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, 31 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında MİT ve TSK'dan sorumlu "imam" ve "abi" lerin bulunduğu 71 kişinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen 71 şüpheliden 33'ü tutuklanırken, 24'ü adli kontrol şartıyla, bir kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 13'ünün başka suçlardan tutuklu bulunduğu, hakkında gözaltı kararı verilen 109 şüpheliden 38'inin de firari olduğu öğrenildi.

Haklarında tutuklama kararı verilen zanlıların, 'nün polis, asker ve MİT personelinden sorumlu "ları" oldukları belirlendi. Bu kişilerin örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik ilk soruşturmada ise 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 55'i tutuklanmıştı.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 16:42
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