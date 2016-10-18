Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Bilişim Uzmanı olarak görevliyken 17 Ağustos'ta meslekten ihraç edilen Mesut Tekkoyun (34), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında annesinin Pamukkale ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, valiz ve ayakkabı kutusu içerisinde saklanmış halde 990 bin dolar ve 50 bin 550 avro ele geçirildi.

Bu arada, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak da olaya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Odabaş'ın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında BTK ve TİB çalışanı 49 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış, bu kişilerden 45'inin terör örgütü mensuplarının cep telefonunda bulunan "Bylock" uygulamasını kullandığı öğrenilmişti.



