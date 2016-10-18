Ezgi gitti

16 yaşındaki Ezgi, 1’inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek öldü. Genç kızın Facebook’ta “Kaybetmenin arifesinde, yeni bir hayatın eşiğindeyim. Kalsam canım yanacak, gitsem hayatım” yazdığı görüldü
Samsun'da önceki gün 16 yaşındaki lise öğrencisi Ezgi Turcan, 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra Turcanbalkondan beton zemine düşerek ağıryaralandı. Durumun fark edilmesinin ardından genç kız, hemen hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ezgi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Liseli kızın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Turcan'ın bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından geçen 19 Ağustos'ta, "Öyle bir yerdeyim ki; Ne gitmesimümkün, Ne kalması mümkün olan.Öylece bir yerdeyim işte...Vazgeçmekledirenmek arasında, Akla kara'nın tamortasındayım... Kaybetmenin arifesinde,Yeni bir hayatın eşiğindeyim... KalsamCanım Yanacak, Gitsem HAYATIM!..." yazısını paylaşması ise dikkat çekti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ezgi Turcan'ınölümünün kazamı yoksa ihtiharmı olduğunubelirlemek içinçalışma başlattı.
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