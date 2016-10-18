Ezgi gitti

Samsun'da önceki gün 16 yaşındaki lise öğrencisi Ezgi Turcan, 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra Turcan balkondan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Durumun fark edilmesinin ardından genç kız, hemen hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ezgi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Liseli kızın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Turcan'ın bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından geçen 19 Ağustos'ta, "Öyle bir yerdeyim ki; Ne gitmesi mümkün, Ne kalması mümkün olan. Öylece bir yerdeyim işte...Vazgeçmekle direnmek arasında, Akla kara'nın tam ortasındayım... Kaybetmenin arifesinde, Yeni bir hayatın eşiğindeyim... Kalsam Canım Yanacak, Gitsem HAYATIM!..." yazısını paylaşması ise dikkat çekti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ezgi Turcan'ın ölümünün kaza mı yoksa ihtihar mı olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.