Samsun merkezli olarak dün İstanbul, Ankara, Bartın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Çanakkale, Elazığ, Yalova ve Çorum'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında öğretmenlerin ve kapatılan Feza Okulları çalışanlarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 17-25 Aralık'tan sonra yapılan çağrıyla bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya para yatırdıkları saptandı.