Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Suriye ve Irak'taki son gelişmeler ile bu çerçevede terörle mücadele hakkında görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.

İki liderin Suriye ve Irak'taki son gelişmeler, bu çerçevede terörle mücadele hakkında görüş teatisinde bulundukları belirtildi.

Putin'in, "Suriye'de DEAŞ karşısında elde ettiği başarılardan dolayı" Türkiye'yi kutladığı öğrenildi.

HALEP'TE ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI MESELESİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'e İstanbul'daki Dünya Enerji Kongresi'ne katılımlarından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, Ukrayna konusunda Berlin'de yapılacak toplantıya da değinildiği kaydedildi.

İki lider, Halep'te çatışmaların durdurulması ve kente insani yardımların ulaştırılması meselesini de görüştü.

Erdoğan ve Putin'in, Türkiye-Rusya arasında başta ticaret, ekonomi ve enerji olmak üzere her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları belirtildi.