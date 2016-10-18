Düğmeye basıldı

Aylardır duyurulan Musul Operasyonu önceki gece yarısında başladı. İlk açıklamanın ardından Musul kent merkezinin 40 kilometre doğusunda bulunan Hâzır Cephesi'ndeki Zerdek Dağı ve Hasanşam köyüne konuşlanan Peşmergeler ve ABD topçu birlikleri, DEAŞ hedeflerini karadan vurmaya başladı. Peşmerge güçleri Musuloperasyonunun başlamasından 4 saatsonra 8 köyü ele geçirdi. Böylelikle toplam40 kilometrekarelik bir alan Peşmergegüçlerinin eline geçti. Terör örgütü DEAŞ'tan alınan köylerin Basahra, Şeyh Emir, Badana Kübra (Büyük Badana), Badana Suğra (Küçük Badana), Şakuli, Harabet Sultan ve Askof olduğu açıklandı. Peşmegre güçleri Musul kent merkezinden 7 km. uzaklıktaki Hamdaniye kavşağına kadar ilerledi. Hâzır'dan ilerleyen peşmerge, Kuveyr'den gelen güçlerle Hamdaniye kavşağında birleşti. Böylelikle Hamdaniye ilçesindeki DEAŞbölgeleri çembere alınmış oldu. Çatışmalarda 5 Peşmerge hayatını kaybetti, 10 Peşmerge yaralandı.
Şİİ MİLİSLER KATILMIYOR
Bu arada Irak yönetimi operasyona Irak askerleri dışında kimsenin katılmayacağını ve buna Şii milislerin de dahil olduğunu açıkladı. Eski Musul Valisi ve NinovaMuhafızları Komutanı Esil Nuceyfi, Türkaskerlerinin eğittiği Sünni güçlerin deMusul operasyonuna katıldığını açıkladı. 2 bin Sünni savaşçının Başika cephesinden operasyona katıldığını söyleyen Nuceyfi,Ninova Muhafızlarının Peşmerge ilehareket ettiğini ifade etti.
100 BİN MUSULLUTÜRKİYE'YE KAÇABİLİR
BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Musul operasyonu ile 100 bin Iraklı'nın kaçarak Türkiye ve Suriye'ye gidebileceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da 2 hafta önce yaptığı açıklamada, "Musul'un demografik yapısı dikkate alınmadan bir operasyon yapılırsa bu, 1 milyon insanın Musul'dan göç etmesi anlamına gelir" uyarısında bulunmuştu.
500 BİN KİŞİCAN VEREBİLİR
2014 yılında DEAŞ kontrolüne geçen Musul'da bölgenin en büyük barajı olan Musul Barajı'nın operasyon sırasında kritik önem taşıdığı belirtildi. İki yıldır bakımları aksayan barajın yıkılabileceği veya DEAŞ tarafından özellikle imha edilebileceği ihtimaller arasında yer aldı. 12 milyar metreküp su bulunduran Musul Barajı'nın çökmesi halinde Musul'un 4 saat içinde 21 metre su altında kalacağı, Bağdat'ın büyük bir bölümünü de vuracağı ve 500 bin ölüme neden olacağı ifade edildi.
IKBY Başkanı Mesut Barzani, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Barzani "DEAŞ'a ölümcül bir darbe indirdik. Operasyonda 200 kilometrekareden daha fazla alan DEAŞ'tan kurtarıldı. Peşmerge ve Irak ordusu olarak katliam yaşanmadan kenti kurtarmak için çaba gösteriyoruz" dedi.
HENDEKLERE PETROL AKITIP YAKIYORLAR
DEAŞ'lı teröristler, Musul'daki petrol kuyularından çıkardığı petrolü hendeklere akıtıyor. Ardından ateşe veriyor. Böylece bombardıman uçaklarının görüş alanını karartıyor.
Musul operasyonunun büyük bir kısmını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üstlenirken, Bağdat yönetimi ise güneyden küçük bir noktadan giriş yaptı.
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