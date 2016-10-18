Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'taki hassas güvenlik koşulları doğrultusunda Irak'a yönelik seyahat uyarısının kapsamının 9 Aralık 2015'te yapılan uyarıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahilindeki Duhok, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri dışındaki tüm vilayetleri kapsayacak şekilde genişletildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Irak'ın Musul şehrinin DEAŞ terör örgütünden kurtarılmasına yönelik olarak 17 Ekim 2016 sabahı başlatılan askeri harekatın ülkedeki genel güvenlik koşullarında kötüleşmeye, bu kapsamda ülkemizin Irak'taki çıkarlarını hedef alabilecek eylemlere neden olabileceği göz önünde bulundurularak 9 Aralık 2015 tarihli seyahat uyarımızdaki hususların kamuoyumuzun dikkatine bir kere daha getirilmesi gerekli görülmüştür." ifadesine yer verildi.

IKBY dışındaki Anbar, Babil, Bağdat, Basra, Diyala, Dikar, Kadisiye, Kerbela, Kerkük, Meysan, Mutenna, Necef, Ninova, Selahaddin, Vasit vilayetlerinde bulunan firmaların ve vatandaşların her koşulda müteyakkız bulunmaları, kalabalık mekanlardan kaçınmaları, güvenlik tedbirlerini güçlendirmeleri ve Bağdat Büyükelçiliği ile temasta olmaları gerektiği bildirildi. Açıklamada, Türk vatandaşlarının kesinlikle zorunlu olmadığı sürece Irak'a ve Irak içinde seyahatlerini sınırlandırmaları ve söz konusu vilayetlerde kalışı zorunlu olmayanların ise mümkün olan en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edildi.

Göreceli olarak Irak'ın diğer bölgelerine göre daha güvenli olan IKBY'de bulunan vatandaşların ise DEAŞ ile mücadele harekatlarının devam ettiği bölgelerden uzak durmaları gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların IKBY makamlarının bu konudaki uyarı ve yönlendirmelerine uymalarının güvenlikleri açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut koşullarda vatandaşların Irak'ın söz konusu vilayetlerinden ayrılmalarına ilişkin planlamayı yaparken, güvenlik durumunun daha da bozulması ihtimalini dikkate alarak en ihtiyatlı ve emniyetli hareket tarzını benimsemeleri önerisinde bulunuldu.

Gelişmelere göre Irak'a ilişkin söz konusu seyahat ve güvenlik duyurusunun kapsamında gerekli değişikliklere gidilebileceği belirtilen açıklamada, kamuoyunun güncel gelişmeler hakkında bilgilendirileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza ilaveten, Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuzca görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arz edebilecek güvenlik durumu hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurulması mümkündür."