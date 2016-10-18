"Abdullah Asım Yapı Hırdavat ve İnşaat Malzemeleri Ltd. Şti., Ahmet Hilmi Yavaşlar, Sağlam Taşımacılık Galericilik, Gıda Maddeleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti., MS Turizm İnsan Kaynakları San. Tic. Ltd. Şti., Mehmet Sağlam Turizm Taşımacılık İnsan Kaynakları, Merter Söylemez Mimarlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Tıpırdamaz Otomotiv Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., Kartlısan Geri Dönüşüm, Niltürk Tekstil, Nehir Dokuma Tekstil Tarım San. Tic. Ltd.Şti., Yeni Gürsoy Et Ürünleri, Sebat Bilişim Teknolojileri, Hasan Basri Metin Bilişim Teknojileri, Ahmet Özkan Haybat, Aytuğ İnşaat, ATK Global Pazarlama İnşaat İthalat İhracat, Yesi Tekstil Lojistik San. Tic. A.Ş., Nazen İç ve Dış Ticaret, Sena Kablo, Feykim Kimyevi Maddeler, Talep Toplama Merkezi Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv, YOKK Organizasyon Kurumsal Kiralama Satış Pazarlama, Denizli Patlayıcı Sanayii Harfiyat Pazarlama Taahhüt Ltd. Şti., Yeşimtaşı Turizm İnşaat, Altındamga Kuyumculuk Gıda Sanayi, Erdem Aydın İnşaat Taahhüt Mühendislik Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti."
Denizli'de 30 şirkete kayyum atandı
Denizli'de 15 Temmuz sonrası yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iş dünyasına yönelik yapılan, gözaltına alınıp tutuklanan ve aranan 23 işadamına ait 30 şirkete kayyum atandı. Denizli Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kayyum atanması kararı üzerine görevlendiren kayyumlar Denizli'ye gelerek atandıkları şirketlerin yönetimini devraldı.
"Abdullah Asım Yapı Hırdavat ve İnşaat Malzemeleri Ltd. Şti., Ahmet Hilmi Yavaşlar, Sağlam Taşımacılık Galericilik, Gıda Maddeleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti., MS Turizm İnsan Kaynakları San. Tic. Ltd. Şti., Mehmet Sağlam Turizm Taşımacılık İnsan Kaynakları, Merter Söylemez Mimarlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Tıpırdamaz Otomotiv Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., Kartlısan Geri Dönüşüm, Niltürk Tekstil, Nehir Dokuma Tekstil Tarım San. Tic. Ltd.Şti., Yeni Gürsoy Et Ürünleri, Sebat Bilişim Teknolojileri, Hasan Basri Metin Bilişim Teknojileri, Ahmet Özkan Haybat, Aytuğ İnşaat, ATK Global Pazarlama İnşaat İthalat İhracat, Yesi Tekstil Lojistik San. Tic. A.Ş., Nazen İç ve Dış Ticaret, Sena Kablo, Feykim Kimyevi Maddeler, Talep Toplama Merkezi Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv, YOKK Organizasyon Kurumsal Kiralama Satış Pazarlama, Denizli Patlayıcı Sanayii Harfiyat Pazarlama Taahhüt Ltd. Şti., Yeşimtaşı Turizm İnşaat, Altındamga Kuyumculuk Gıda Sanayi, Erdem Aydın İnşaat Taahhüt Mühendislik Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti."
Etiketler: Fetullahçı Terör Örgütü , Kayyum , denizli kayyum
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