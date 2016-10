Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında birinci dalgada aralarında Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in de bulunduğu 19 işadamı ve bürokrat, ikinci dalgada ise 15 işadamı tutuklanmıştı. Soruşturmalar kapsamında Denizli Sulh Ceza Hakimliği tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 23 şüphelinin sahibi olduğu 30 şirket ve gerçek vergi mükellefine kayyum atandı. Karar üzerine TMSF tarafından görevlendirilen kayyumlar polis gözetiminde şirketlere gelerek görevlerine başladı. Kayyum atanan şirketler arasında AK Parti Merkezefendi eski İlçe Başkanı Hasan Kayhan'ın sahibi olduğu Kayhan İnşaat Taahhüt Ltd. Şti., Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Haybat'ın sahibi olduğu Haybat İnşaat Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. ve firarda olan Denizli İşadamları Derneği eski Başkanı Erdem Aydın'a ait Erdem Aydın İnşaat Taahhüt, Mühendislik, Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti., Denizli Müteahhitler Derneği Başkanı Fehmi Demirten'in sabihi olduğu Demirten İnşaat İletişim Ltd. Şti.'de bulunuyor. Denizli Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kayyum atanan diğer şirketler şöyle:"Abdullah Asım Yapı Hırdavat ve İnşaat Malzemeleri Ltd. Şti., Ahmet Hilmi Yavaşlar, Sağlam Taşımacılık Galericilik, Gıda Maddeleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti., MS Turizm İnsan Kaynakları San. Tic. Ltd. Şti., Mehmet Sağlam Turizm Taşımacılık İnsan Kaynakları, Merter Söylemez Mimarlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Tıpırdamaz Otomotiv Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., Kartlısan Geri Dönüşüm, Niltürk Tekstil, Nehir Dokuma Tekstil Tarım San. Tic. Ltd.Şti., Yeni Gürsoy Et Ürünleri, Sebat Bilişim Teknolojileri, Hasan Basri Metin Bilişim Teknojileri, Ahmet Özkan Haybat, Aytuğ İnşaat, ATK Global Pazarlama İnşaat İthalat İhracat, Yesi Tekstil Lojistik San. Tic. A.Ş., Nazen İç ve Dış Ticaret, Sena Kablo, Feykim Kimyevi Maddeler, Talep Toplama Merkezi Gayrimenkul İnşaat Turizm Otomotiv, YOKK Organizasyon Kurumsal Kiralama Satış Pazarlama, Denizli Patlayıcı Sanayii Harfiyat Pazarlama Taahhüt Ltd. Şti., Yeşimtaşı Turizm İnşaat, Altındamga Kuyumculuk Gıda Sanayi, Erdem Aydın İnşaat Taahhüt Mühendislik Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti."