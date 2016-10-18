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Dehşeti gördü

Dehşeti gördü
Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Nezahat Kaya yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir ağacı devirdikten sonra karşı şeride geçti. Otomobil, akaryakıt istasyonunun önünde kaldırımın kenarındaki yeşil alanda oturan bisikletli çocukların üzerine yöneldi. Çocuklardan 4'ü aracı fark edip kaçtı. Kaçamayan Tufan Altınok, aracın çarpmasıyla hafif yaralandı. Akaryakıt istasyonu alanında durabilen otomobilinden küçük çocuğuyla inen sürücü Nezahat Kaya, çarptığı bisikletlere bakıp kazadan kurtulan çocuklarla konuştu. Kaya'nın yanındaki oğlu ise gözyaşlarına boğuldu. Tufan Altınok, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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