Dalgalar Açelya’yı yuttu

Marmara Denizi'ndeki lodos nedeniyle Tekirdağ sahilinde dün 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Süleymanpaşa İlçesi'nde TuğlacılarLisesi'nde sınıf arkadaşı olanAçelya Çelik ile Gamze N. Çınar,bu havaya rağmen sahile gitti.Açelya Çevik, yükselen dalgalarakapılıp denize düştü. Arkadaşınıkurtarmak için denize giren Çınarbaşarısız olunca durumupolise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilerek, deniz ve sahil boyunca arama yapıldı. AFAD ekipleri, Açelya Çevik'i kayalıklar arasında yaralı olarak buldu. Dalgaların kayalara çarptığı belirlenen Çevik, hastanede can verdi. Durumu iyi olan Gamze N. Çınar "Açelya'yı aramak için suya girdim ama bulamadım" dedi. Acı haberi alan Açelya Çevik'in hastaneye giden yakınları sinir krizleri geçirdi.
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