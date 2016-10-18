Dalgalar Açelya’yı yuttu

Marmara Denizi'ndeki lodos nedeniyle Tekirdağ sahilinde dün 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Süleymanpaşa İlçesi'nde Tuğlacılar Lisesi'nde sınıf arkadaşı olan Açelya Çelik ile Gamze N. Çınar, bu havaya rağmen sahile gitti. Açelya Çevik, yükselen dalgalara kapılıp denize düştü. Arkadaşını kurtarmak için denize giren Çınar başarısız olunca durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilerek, deniz ve sahil boyunca arama yapıldı. AFAD ekipleri, Açelya Çevik'i kayalıklar arasında yaralı olarak buldu. Dalgaların kayalara çarptığı belirlenen Çevik, hastanede can verdi. Durumu iyi olan Gamze N. Çınar "Açelya'yı aramak için suya girdim ama bulamadım" dedi. Acı haberi alan Açelya Çevik'in hastaneye giden yakınları sinir krizleri geçirdi.