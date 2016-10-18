Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Eğitimde çok büyük reformlar geliştirdik. Öğrenci daha ilkokula gitmeden üniversitede yaşayacağı sıkıntıların hesabını yapıyordu. Bu çarpık sistemi ortadan kaldırmak için çözüme öncelikle oradan başladık. Bugün 81 ilimizde üniversite var. Üniversitesi olmayan il bırakmadık.

Bugün dünyanın birçok ülkesinden öğrenci ülkemizde eğitim görüyor. Bundan sonra mücadele herhangi bir üniversiteye girmek için değil daha kaliteli bir eğitim için yapılacaktır. Asıl yarış her alanda en kaliteli eğitim öğretimi veren yer neresi ise oraya girmek için olacaktır.

YÖK'ün uzun süredir hazırlandığı proje kapsamında 5 üniversite pilot olarak belirlendi. 2006 yılında kurulan üniversiteler içinden seçilen 5 okul özel olarak teşvik edilecek. O üniversiteler şöyle: Burdur Mehmet Akif Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Bİngöl ve Uşak Üniversitesi.. Bu 5 üniversite, "Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması" projesinin pilot okulları olarak belirlendi.

REKTÖR ATAMALARI SEÇİM USULÜ DEĞİŞİYOR

Yaşadığımız tecrübeler bize gerek YÖK'ü gerek üniversiteleri yeniden yapılandırmamız gerektiğini gösteriyor. Görünüşte demokratik olan rektörlük seçimleri üniversitelerde sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Kontenjanların gözden geçirilmesinden taban puana kadar pekçok çalışma yapılıyor. Bunun için YÖK'ten bağımsız ve şeffaf bir kalite kurumu oluşturulmasını bekliyorum. YÖK'ün yürüttüğü teşvik projelerin sürdürülmesi çok önemlidir. Akademik insan kaynağımızı zenginleştirmemiz gerekiyor.

Halen öğretim elemanı yetiştirme programları devam ediyor. Üniversitelerimizin uluslarararası işbirlikleri kurmaları gerekmektedir. YÖK'e tavsiyem; ülkemizin bilim hayatını en üst düzeyde teşvik edecek 5 üniversite belirleyip destekleyelim.

Üniversitelerimizi devlete ve millete yük olan değil topluma değer katan kurumlar haline getirmedikçe hedeflerimize ulaşamayız. Bir husus daha var ki en önemlisi o! Tarihini bilen ve Türkçeyi hakkıyla kullanan nesiller yetiştirmeliyiz.

MUSUL OPERASYONUNA SON NOKTA!

Suriye ve Irak'ta yaşananlar ortada. Yeni nesil şunu çok iyi bilmeli Misak-ı Milli nedir? Eğer bunu bilirsek Suriye ve Irak'taki sorumluluğumuzu daha iyi anlarız. Eğer bugün Musul'da sorumluluğumuz var bunun için hem operasyonda hem masada olacağız diyorsak bunun bir sebebi var. Benim Musul'da tarihi sorumluluğum var. Biz orada olacağız. Hem arazide olacağız hem masada olacağız.

ABD'Lİ DOSTLAR YARDIM İSTEDİ

Şimdi malum örgüt DEAŞ, Dabık ile ilgili çok değişik şeyler söylüyor. Malum Dabık'ta bizim için önem arz ediyor. Dabık'a girdik, DEAŞ'ı oradan temizledik. Şimdi de El - Bab'a dopru ilerliyoruz.

Münbiç'te ABD'ye söyledik. Orada PYD ve YPG olmayacak dedik. Dün ABD'li dostlar dedi ki bize yardımcı olun. Biz başından beri söylüyoruz. Çünkü burayı biz iyi biliriz. Sizler bilmezsiniz dedik. Buranın tarihini de her şeyini de biz biliriz dedik. Eğer Rakka'da operasyon yapalım diyorsanız gerekirse oradan da bu DEAŞ temizlenip gider. Şimdi görüşmeler devam ediyor.

Irak'ta biz şu anda yürütülmekte olan bu mezhep çatışmalarına kesinlikle taraf olmak istemiyoruz ama oradaki Sünni Arap kardeşlerimizi, Türkmen kardeşlerimizi de birilerine yedirtmek istemiyoruz.

SADECE ALİM DEĞİL ARİF DE YETİŞTİRMELİYİZ

Üniversitelerimizden vatan haini çıkmamalı. Elinde pala ile dolaşan genç olamaz, onlar haindir. Biz sadece alim değil arif de yetiştirelim. Bu millet ve devlet kendi imkanlarıyla kendilerine düşman yetiştirilmesine izin veremez. Bazı üniversitelerimizde, terör örgütleriyle iltisaklı grupların farklı görüşteki diğer öğrencilerimize baskı uyguladığına dair haberler alıyoruz. Eğitim öğretim hakkının, gençlerimizin eğitim öğretim özgürlüğünün engellenmesine yönelik hiçbir teşebbüse izin veremeyiz. İnşallah önümüzdeki dönem, tüm bu sorunların üzerine gittiğimiz, gereken adımları attığımız ve netice aldığımız bir dönem olacaktır. Cumhurbaşkanı olarak bu yönde atacağınız her adımda desteğimizin sizinle olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bizim de Erasmus'umuz olsun istiyorum.

Tüm zoruluklara rağmen kurduğumuz sanayi kuruluşlarımızın kapılarına kendi elimizle kilit vurdurdular. Kayseri'de uçaklarımızın gömülü olduğu mezarlar var. Bir ülke tankını topunu uçağını kendisi yaparsa bu milletin önünde durulmaz biliyorlar. Bu vesile ile sanayimizin nice gizli kahramanlarını rahmetle anıyorum.

2023 KIRILMA NOKTASI

Biliyorsunuz savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için 10 yıldır çalışıyoruz. Bu tür çalışmalar uzun zaman ve kaynak gerektiriyor. Ancak şimdi biz silahlı insansız hava aracımızı üretiyoruz. 2023 hedefleri çok önemli! 2023 kırılma noktası olacaktır. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ancak ülkemiz için hesap yapanlar da boş durmuyor.

Bu kredi derecelendirme kuruluşlarının bize neden saldırdığına yönelik sorulara dedim ki; bunlar sipariş üzere kredi notu verirler. Bugüne kadar bunlar çok not verdi ama biz yolumuza devam ettik. Türkiye düşüşe layık olduğu için değil! Sen böyle dersen ben de bu notu düşürürüm demek istiyorlar.

Yatırımlar devam etti. Şimdi 20 Aralık Avrasya Tünelimizi açıyoruz. 18 Mart'ta Çanakkale Köprü'sünü açıyoruz. Bize bunlar yetmiyor 2018 yılının ilk çeyreğinde dünyanın bir numaralı havalimanının ilk etabının açılışını yapacağız. İş bilenin kılıç kuşananın. Cebinizdeki parayı harcamak kolaydır, cebinizde para yokken onu nasıl bulacağınız önemlidir.

15 TEMMUZ GECESİNİ BENİM MİLLETİM BAŞARISIZLIĞA UĞRATTI

Her kim PKK'yı kürt kardeşlerimizin haklarını koruduğunu düşünüyorsa onun izanından şüphe ederim. FETÖ'yü savunanların sadece izanından değil niyetinden de şüphe ederim.

15 Temmuz gecesini başarısızlığa benim milletim uğrattı. Bakın sadece özel harekatta 56 şehidimiz var. Türkiye 241 şehit verdik. 2194 gazimiz var. Bu millet şanlı bir millet. Bu darbe derdest edildi ve dünyaya örnek oldu. Bu millet elhamdülillah bunu gerçekleştirdi.

Biliyoruz bunlar boş durmayacaklar. Ama biz bu oyunu deşifre ettik. Artık ağaçlarla değil ormanlarla ilgileniyoruz. Beni öldürmeye gelenler günlerce ormanlarda saklandılar.

"EL-BAB ARDINDAN MÜNBİÇ"

İşte Suriye sınırında bir terör koridoru oluşturmak istediler. Buna asla müsade etmeyiz. Ülkemizin güneyini terörle karşı karşıya bırakmayız. Bunu dostta düşman da böyle bilecek. Velhasıl bunu El-Bab'ta da göstereceğiz. Ardından Münbiç.. PYD unsurları da oradan temizlenecek. Hedef Suriye'nin kuzeyin terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturmaktır.

Musul'da 2 milyon Sunni Arap Türkmen var. Biz Başika'da eğitip yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz bunları yaparken istek Irak'tan geldi. Biz koalisyon güçlerine söylüyoruz. Bizi buradaki tezgaha getiremezsiniz. Kalkıpta bizi Irak ile karşı karşıya bırakamazsınız. Sizinle Afganistan'da mücadeleyi birlikte yürüttük. Burada terör örgütlerine karşı neden beraber değiliz. Bu işi masaya yatırın ve bu masada da arazide de Türkiye olacak. Musul'daki Arap ve Türkmen aşiretleri memnuniyetlerini her fırsatta ifade ediyorlar.

Irak topraklarının bir kısmını işgal etmiş DEAŞ'a gösterilmeyen tavır Türkiye'ye gösteriliyor. Onlara kabadayılık yapamıyorsun bize yapıyorsun. Geçmişte birçok kez görülen mezhep çatışmasının önüne geçmek istiyoruz. Musul halkı eyalet sistemini kabul etti ama o güçler buna müsade etmedi. Biz bu felaketi önlemek için Musul Operasyonunda olmak zorundayız.

Musul merkezli mezhep çatışmasına müsaade etmeyeceğiz. Her iki ülkeden ülkeden 3 milyon mülteci var. Onlara biz bakıyoruz. Şimdi de Musul merkezli yeni bir yük istemiyoruz. Bölgede kan dökülmesini istemiyoruz. Bu çerçevede gereken hazırlıklarımızı yaptık.