CHP FETÖ için cezaevi kapısında

CHP'li vekiller Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Utku Çakırözer ve Şafak Pavey FETÖ tutuklularını ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Toplu olarak ziyaretlerine izin verilmeyen vekiller bireysel olarak cezaevlerine gitti.
Önceki yıllarda tutuklanan PKK'lıları ziyaret eden CHP şimdi de FETÖ'cüleri cezaevlerinde ziyaret etmek için harekete geçti. CHP'li vekiller Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Utku Çakırözer ve Şafak Pavey'in FETÖ tutuklularını ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe gönderdiği öğrenildi. CHP'lilerin FETÖ tutuklularına moral vermek için toplu ziyaret yapmak istedikleri belirtildi. Ancak CHP'lilerin toplu halde ziyaret yapılmasına izin verilmedi.
BİREYSEL OLARAK GİTTİLER
Yeni Şafak'ın haberine göre toplu olarak ziyaretlerine izin verilmeyen vekiller bunun üzerine bireysel olarak cezaevlerinde FETÖ'cüleri ziyaret etti. Bakırköy Kadın Cezaevi'nde, Tanal, Tanrıkulu, Çakırözer ve Pavey FETÖ'cüleri ziyaret ederek görüştü, onlara moral verdi. CHP'lilerin en çok FETÖ'nün medya ayağında yer alan Nazlı Ilıcak ile Büşra Erdal ile görüştüğü öğrenildi. Mahmut Tanal'ın ziyaret etmesi dolayısıyla Nazlı Ilıcak'ın çok duygulandığını hatta gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde CHP'li birçok milletvekilini FETÖ'cü tutukluları ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuracağı belirtildi.
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chp tek başına hareket edemiyorki adama hak verin kardeşim ağa babaları git dediyse gidecek adamın üstüne gitmeyin o kadar oda emir kulu napsin
İşte fetö yalakaları tutuklayın bu vatan hainlerini.
Hazır kendi ayaklarıyla gelmişken bu hainleri de alsınlar içeri bence.
nerede bir Türkiye düşmanlığı varsa chp her zaman çanak tutar. Türkiye hayrına tek bir icraatları yoktur. kurtuluş savaşı sonrası, Türk e örf anane gelenek din töresini unutturmak için ingilizlerin içimize yerleştirdiği mankurtlar topluluğu. hepsinin canı cehenneme....
nerede fetö orada chp
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