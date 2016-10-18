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için cezaevi kapısında

'li vekiller Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Utku Çakırözer ve Şafak Pavey tutuklularını ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Toplu olarak ziyaretlerine izin verilmeyen vekiller bireysel olarak cezaevlerine gitti.

CHP FETÖ için cezaevi kapısında
Önceki yıllarda tutuklanan PKK'lıları ziyaret eden şimdi de 'cüleri cezaevlerinde ziyaret etmek için harekete geçti. CHP'li vekiller Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Utku Çakırözer ve Şafak Pavey'in FETÖ tutuklularını ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe gönderdiği öğrenildi. CHP'lilerin FETÖ tutuklularına moral vermek için toplu ziyaret yapmak istedikleri belirtildi. Ancak CHP'lilerin toplu halde ziyaret yapılmasına izin verilmedi.

BİREYSEL OLARAK GİTTİLER
Yeni Şafak'ın haberine göre toplu olarak ziyaretlerine izin verilmeyen vekiller bunun üzerine bireysel olarak cezaevlerinde FETÖ'cüleri ziyaret etti. Bakırköy Kadın Cezaevi'nde, Tanal, Tanrıkulu, Çakırözer ve Pavey FETÖ'cüleri ziyaret ederek görüştü, onlara moral verdi. CHP'lilerin en çok FETÖ'nün medya ayağında yer alan Nazlı Ilıcak ile Büşra Erdal ile görüştüğü öğrenildi. Mahmut Tanal'ın ziyaret etmesi dolayısıyla Nazlı Ilıcak'ın çok duygulandığını hatta gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde CHP'li birçok milletvekilini FETÖ'cü tutukluları ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuracağı belirtildi.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 10:07
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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kenan kenan

chp tek başına hareket edemiyorki adama hak verin kardeşim ağa babaları git dediyse gidecek adamın üstüne gitmeyin o kadar oda emir kulu napsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2016 12:06
XS XS

İşte fetö yalakaları tutuklayın bu vatan hainlerini.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2016 12:02
Haydar Haydar

Hazır kendi ayaklarıyla gelmişken bu hainleri de alsınlar içeri bence.

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evet2
hayır0
cevapla 18.10.2016 11:19
fırat23 fırat23

nerede bir Türkiye düşmanlığı varsa chp her zaman çanak tutar. Türkiye hayrına tek bir icraatları yoktur. kurtuluş savaşı sonrası, Türk e örf anane gelenek din töresini unutturmak için ingilizlerin içimize yerleştirdiği mankurtlar topluluğu. hepsinin canı cehenneme....

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 18.10.2016 11:19
tolga tolga

nerede fetö orada chp

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.10.2016 11:12
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