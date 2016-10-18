Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Çavuşoğlu, AA ve TRT muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında hükümetin yürüttüğü dış politikayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren sözlerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu'na benim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerini ve çalışmalarını yakından takip ettiği için gerçekten teşekkür ediyoruz. Görüyoruz ki yakından takip ediyor. Ama burada bir sorun var. Ya Sayın Kılıçdaroğlu sağlıklı bilgilendirilmiyor, burada 'Türkiye'nin sağlıklı yönetilmediğine' vurgu yaptığı için söylüyorum. Ya da üzülerek söylüyorum, ben herhangi bir partinin liderine karşı negatif konuşmak istemem ama sağlıklı anlayamıyor. Burada sanki Sayın Cumhurbaşkanımız farklı söylüyor, Dışişleri Bakanı olarak ben farklı söylüyormuşum gibi bir hava estiriyor." dedi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Böyle bir durumda bu tür algı operasyonlarının bir numaralı aktörü FETÖ'dür. Yani FETÖ çizgisine doğru kaymaması gerekiyor. Biz, ana muhalefet partisinin ve liderinin bu ayarlara dönmesini istemeyiz. Halkın son verdiği ve yaptığı ayarda kalmayı tercih ederiz. Halk, Yenikapı ruhunu koruyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle kendi sözlerinin arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız YPG'ye destek veren ülkelere diyor ki 'Eğer DAEŞ'le mücadele kriterse o zaman El Nusra'ya niye terörist örgüt diyoruz' diyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylerken El Nusra'nın terör örgütü olmadığını söylemiyor. Oysa defalarca söyledi, bu kısımları kesiyorlar, hem El Nusra'nın, hem YPG'nin hem de DAEŞ'in terör örgütü olduğunu söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu ya bilgi sahibi değil, ya yanındakiler anlatmıyor."

Türkiye'nin 2005 yılında Irak'taki El Kaide'yi terör listesine aldığını, 10 Ekim 2013'te ise Bakanlar Kurulu kararıyla hem El Nusra'yı hem de DEAŞ'ı o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla terör listesine aldığını belirten Çavuşoğlu, "Bakanlar Kurulu kararıyla terör listesine aldığımız El Nusra konusunda Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve Dışişleri Bakanının farklı söylemesi diye bir çelişki de yok. Tam tersi, Sayın Cumhurbaşkanımız 'O da terör örgütü, bu da terör örgütü. Başka bir terör örgütüyle mücadele ediyor diye bunlara başka türlü bakamayız' diyor. Bizim söylemimiz net, sağlıklı. Konuları da sağlıklı değerlendiriyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ya sağlıklı ekip kursun ya da sağlıklı anlamaya çalışsın." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kasıtlı hazırlanan tuzaklara düşmeden milli duruş sergilemeyi başarması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Böyle yanlış bilgiler üzerine karşılaştırma yapmasını ben şahsen yakıştıramadım. Bir çok kişi yakıştırıyor kendisine, doğal hali diyor ama ben yakıştıramadım." diye konuştu.

İİT 43. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI

Bakan Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında ele alınanları ve gün boyu yaptığı ikili görüşmelerde Türkiye'nin verdiği mesajları da değerlendirdi.

Görüşmelerde İİT'ye düşen görevleri anlatmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, tüm dünyada yaşayan Müslümanların zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bir taraftan İslamofobi ve ırkçılığın arttığını, diğer taraftan da birçok ülkede azınlık olarak yaşayan Müslümanlara karşı yapılan zulümlerin devam ettiğini kaydetti.

Zalim rejimler altında inim inim inleyen, Halep'te bombalar altında kalan ve terör örgütlerinin esiri haline gelmiş Müslümanların olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm bu zorlu süreçte neler yapabiliriz, DAEŞ'in ideolojisini nasıl öldürebiliriz, terörle nasıl mücadele edebiliriz, fakir insanlara yardım nasıl ulaştırabiliriz, İİT bu süreçte kendisini nasıl yenileyebilir ve nasıl aktif olabilir bütün bunları konuştuk." dedi.

Çavuşoğlu, İstanbul'da yapılan İİT zirvesinde, kadınlar ve gençlerle ilgili alınan kararların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle Avrupa'daki Müslümanlarla ilgili Temas Grubu oluşturulmasına ilişkin bir kararın da alındığını hatırlatarak, ilk toplantının bugün gerçekleştiğini ifade etti.

Myanmar ve dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Rohingya Müslümanlarıyla ilgili Temas Grubu toplantısına da katıldıklarını söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, haziranda, ramazan ayında Arakan'a yaptığı ziyaretteki gözlem ve tespitleri de Taşkent'teki toplantıda paylaştığını, İslam dünyasında bu kişilere hangi yardımların ulaştırılabileceğine ilişkin görüşmeler yapıldığını aktardı.

Çavuşoğlu, ayrıca, toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimini, FETÖ'nün tüm Müslüman ülkelerde yapılanmaya çalıştığını ve yıllardır yapılandığını özellikle vurguladıklarını belirterek, "İnşallah FETÖ'yü terör listesine de alıyoruz. Bu çalışmaları da yaptık." dedi.

İkili görüşmeler çerçevesinde ev sahibi Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte ikili ilişkilerin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. ​