Çarşafa dolandı!

Polisi alarma geçiren olay 14 Ekim Cuma günü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürü CengizZeybek'in konutunun ve orduevininyer aldığı bölgede, uzun namlulusilah taşıdığı iddia edilen çarşaflı vebeyaz spor ayakkabı giymiş birinindolaştığı ihbarı üzerine olay yerineçok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede silahlarla önlem aldı. Çelik yelek giyen polisler, civardaki apartmanların bahçelerini, merdiven boşluklarını kontrol etti. Sokaklardaterörist arayan ekipler, işyerlerininve apartmanların güvenlik kameralarınıtek tek izledi ancak şüpheliyibulamadı. Bir gün sonra aynı bölgede aynı ihbarı alan polis tekrar harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler kara çarşaflı bir kişinin otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığını gördü. TEM ekipleri izledikleri görüntülerden aracın plakasına ulaştı. Plakanın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait olduğu tespit edildi. Müdürlüğe giden ekipler aracı kullanan kişinin belediye çalışanı Cemil Çelik olduğunu belirledi. Çelik gözaltına alındı. Bir süre önce aynıyaşta olan B.K. ile nişanlandığınısöyleyen Çelik'in ifadesinde, "Kayınpederimevlenmeden önce nişanlımlagörüşemeyeceğimi söyledi. Nişanlımkuaförde çalışıyordu. Benim deaklıma kadın kılığına girmek geldi.Kara çarşafı giyip kuaföre gidereknişanlımı görüyordum. Eğer kayınpederimizin vermiş olsaydı böylebir şey yapmak zorunda kalmayacaktım" dediği öğrenildi. Çelik adliyeye sevk edildi.
Murat KARAMAN
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