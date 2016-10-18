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Çarşafa dolandı!

Adana i ‘’ ihbarı üzerine a geçti. Terörist diye aranan Cemil Çelik‘in, kayınpederinin görüştürmediği nişanlısını görebilmek için bu yolu seçtiği ortaya çıktı...

Çarşafa dolandı!
i a geçiren olay 14 Ekim Cuma günü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in konutunun ve orduevinin yer aldığı bölgede, uzun namlulu silah taşıdığı iddia edilen çarşaflı ve beyaz spor ayakkabı giymiş birinin dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede silahlarla önlem aldı. Çelik yelek giyen polisler, civardaki apartmanların bahçelerini, merdiven boşluklarını kontrol etti. Sokaklarda terörist arayan ekipler, işyerlerinin ve apartmanların güvenlik kameralarını tek tek izledi ancak şüpheliyi bulamadı. Bir gün sonra aynı bölgede aynı ihbarı alan polis tekrar harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler kara çarşaflı bir kişinin otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığını gördü. TEM ekipleri izledikleri görüntülerden aracın plakasına ulaştı. Plakanın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait olduğu tespit edildi. Müdürlüğe giden ekipler aracı kullanan kişinin belediye çalışanı Cemil Çelik olduğunu belirledi. Çelik gözaltına alındı. Bir süre önce aynı yaşta olan B.K. ile nişanlandığını söyleyen Çelik'in ifadesinde, "Kayınpederim evlenmeden önce nişanlımla görüşemeyeceğimi söyledi. Nişanlım kuaförde çalışıyordu. Benim de aklıma kadın kılığına girmek geldi. Kara çarşafı giyip kuaföre giderek nişanlımı görüyordum. Eğer kayınpederim izin vermiş olsaydı böyle bir şey yapmak zorunda kalmayacaktım" dediği öğrenildi. Çelik adliyeye sevk edildi.

Murat KARAMAN
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