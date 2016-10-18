Bodrumda balık avladı

BURSA'da oturdukları TOKİ konutlarının bodrum katlarını su basmasına tepki gösteren bina sakinleri, şişme botla otoparkta dolaşarak, tiyatral gösteri yaptı. Bodrumun temelden gelen suyla dolduğunu, yağmur yağdığında ise suyun bir metreyi aştığını söyleyen vatandaşlar, yetkikilerden yardım istedi. Plastik botla gezinti yapıp oltayla temsili balık avlayanNihat Altılar, binanın çürümeye başladığını belirtti.
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