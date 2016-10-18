Birinci sınıf FETÖ üyesi

Zonguldak'ta, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma emniyete uzandı. Aralarında polis memuru, başkomiser, komiser yardımcısı ve komiserin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan birinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde müdür olan 4'üncü Sınıf Emniyetçi Barış P. olduğu ortaya çıktı. Barış P.'nin, 'ByLock' kullandığı vurgulandı.