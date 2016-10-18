  1. Eş zamanlı baskınlar
  2. Yabancı dil

Birinci sınıf FETÖ üyesi

Birinci sınıf FETÖ üyesi
Zonguldak'ta, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma emniyete uzandı. Aralarında polis memuru, başkomiser, komiser yardımcısı ve komiserin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan birinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde müdür olan 4'üncü Sınıf Emniyetçi Barış P. olduğu ortaya çıktı. Barış P.'nin, 'ByLock' kullandığı vurgulandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar