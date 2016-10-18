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Beşeri hayat

5 yıl önce dünyaya gelen biri kız, dördü erkek beşizler, okul hayatına başladı...

Beşeri hayat
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan beşizler Davut Ege, Muhammet Emin, Yunus Kerem, Ömer Faruk ve Zeynep Muteber Bulut artık okullu oldu. Anne Özlem Bulut, Namık Kemal İlkokulu ana sınıfına giden beşizleri, her gün okula kendisinin götürüp-getirdiğini söyledi. İlk haftalarda zorlandıklarını ancak beşizlerin okula ve arkadaşlarına alıştığını söyleyen anne Bulut, "Beşinin de okula gitmesi hem maddi hem de manevi açıdan biraz zorluyor. Her şeyden beşer tane alıyoruz" dedi.

DESTEK SÖZÜ VERDİLER
Anne Bulut, her şeye rağmen onların iyi bir eğitim alması için mücadele ettiklerini söyledi. Marangoz baba İbrahim Bulut da beşizlerin okula başlamalarının mutluluk verici olduğunu söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Özdemir de beşizlerin okula renk kattığını belirterek, "Onları çok seviyoruz. İhtiyaç olması halinde onlara her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Tarık YILMAZ
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