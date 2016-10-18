Beşeri hayat

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeyaşayan beşizler Davut Ege, MuhammetEmin, Yunus Kerem, Ömer Faruk veZeynep Muteber Bulut artık okulluoldu. Anne Özlem Bulut, Namık Kemalİlkokulu ana sınıfına giden beşizleri, hergün okula kendisinin götürüp-getirdiğinisöyledi. İlk haftalarda zorlandıklarınıancak beşizlerin okula ve arkadaşlarınaalıştığını söyleyen anne Bulut,"Beşinin de okula gitmesi hem maddihem de manevi açıdan biraz zorluyor.Her şeyden beşer tane alıyoruz" dedi.
DESTEK SÖZÜ VERDİLER
Anne Bulut, her şeye rağmen onların iyi bir eğitim alması için mücadele ettiklerini söyledi. Marangoz baba İbrahim Bulut da beşizlerin okula başlamalarının mutluluk verici olduğunu söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Özdemir de beşizlerin okula renk kattığını belirterek, "Onları çok seviyoruz. İhtiyaçolması halinde onlara hertürlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.
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