Bakan Çelik AB'ye resti çekti!

Bakan Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
*Göç Anlaşması kapsamında AB'ye geçişler günlük 7,000'den 20-30'a düştü; anlaşma bu bağlamda işliyor ama gönüllü ve yeniden yerleştirmede AB hiç bir sözünü tutmadı
*Göç anlaşmasının Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesi bakımından aksayan tarafı yok ama Avrupa açısından her tarafı aksıyor
*Türkiye'nin Terörle Mücadele Yasası'nda bir değişiklik şu aşamada psikolojik olarak bile dile getirilmemeli
*Terörle Mücadele Yasası'nın Avrupa Konseyi'ne delege edilmesi konusuna AB'nin bakışı olumluydu ama henüz bize dönüş olmadı
*Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik yapmayacağımız maddi bir gerçeklik; bunu zorlamaya çalışmak vize serbestisine engel koymak demek
*Vize serbestisinde AB sözünü tutmazsa biz de zaten Geri Kabul Anlaşmasını yürürlüğe koymuyoruz, gerekirse de feshederiz
*Vize süreci yıl sonuna kadar gerçekleşmiyorsa, ki Aralık sonuna kadar süre veriyoruz da demiyorum, zaten sürecin doğal ölümü gerçekleşmiştir; ondan sonra konuşulacak bir şey kalmamıştır
*Darbe girişiminin ardından yaşanan görevden almalar nedeniyle hiçbir kurumsal zaafiyet görmüyorum; hele Dışişleri/AB Bakanlığı ile AB müzakereleri açısından hiçbir zaaf söz konusu olamaz
*Başkanlık tartışmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli demokratik açıdan uygun yol önerdi, gördüğüm en azından Bahçeli konunun halka sorulmasının önünün açılmasını istiyor
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