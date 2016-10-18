Ah şehidim

Gaziantep'te, DEAŞ'lı teröristin canlı bomba yeleğini infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 3 özel harekat polisi, dün son yolculuklarınauğurlandı. Şehit Yaşar Polat (24), Hüseyin Cengiz (50) ve İlhan Güleç (49) için ilk tören GaziantepEmniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Şehit Cengiz'in çocukları Merve ve Aytekin, törene babalarının kamuflajlarını giyerek katıldı. Şehit Yaşar Polat'ın hem amcasının kızı hem de süt kardeşi olan Sabiha Polat'ın vedası ise yürekleri dağladı. Sabiha Polat,şehit süt kardeşinin ayakkabısını öpüp onucennete uğurladı. Özel Harekat Polisi Yaşar Polat'ın naaşı memleketi Kilis'te, Hüseyin Cengiz'in Osmaniye'de, İlhan Güleç'in ise Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
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