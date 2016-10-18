3 FETÖ’cü hain hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen bilgiler doğrultusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, kapatılan Today's Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, eski STV spikeri Şemseddin Efe ve kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarı Abdulkerim Balcı hakkında yakalama kararı çıkarılmasını içeren sevk yazısını, nöbetçi hakimliğe sundu.

Savcılık sevk yazısında, FETÖ örgütünün eylemleri ve darbe girişime ilişkin bilgiler yer aldı. Şüphelilerin, FETÖ örgütüyle bağlantı olduğu vurgulanan sevk yazısında, ayrıca FETÖ'ye ilişkin yürütülen birçok soruşturmada söz konusu şüphelilerin adının geçtiği ve benzer suçlardan kaydının bulunduğu anımsatıldı.

Yazıda, şüpheliler hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak da şu ifadeler yer aldı:

''Şüpheliler, medya unsurları vasıtasıyla görsel ve sosyal medyada darbe girişiminin gerçekleşeceğini beyan ederek ve devamında darbe girişimi günü toplumun darbeye karşı koymamasını telkin ederek, hükümetin darbe yoluyla düşürülmesini kanıksatma ve bu yönde algı oluşturma faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Medya gücünün toplumdaki etkinliği nazara alındığında, darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin suçun unsurları açısından belirleyici önem arz etmiştir."

FETÖ'nün darbe girişiminin, bürokrasi ve medya unsurları içerisindeki sivil ve asker örgüt yönetici ve üyelerinin iştirak halinde gerçekleştirdiği bir eylemler zinciri olduğu vurgulanan yazıda, 3 şüphelinin de söz konusu suçu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerden darbe girişiminden bu yana haber alınamadığı ve firari durumda oldukları için bu kişilere çağrı yapılamadığı, bu nedenlerle şüpheliler hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' suçundan yakalama kararı çıkarılması talep edildi.