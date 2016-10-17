Vali Yerlikaya'nın sözleri bakın nasıl çarpıtıldı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile birlikte kentte meydana gelen patlamalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

YERLİKAYA'NIN SÖZLERİ ÇARPITILDI

Vali Yerlikaya, operasyon öncesinde yaşananlar vehücre evine düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi. Vali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamanın bir kısmından 'polisimiz' kelimesi kesilerek sanki Vali Yerlikaya Antep'te DAEŞ hücrelerine yapılan operasyon sonucunda kendisini patlatan DAEŞ teröristi için "Kendisi bombayla ilgili ev sahiplerine bir sıkıntı olmaması için karşıdaki inşaatta kendisini etkisiz hale getiriyor" demiş şeklinde çarpıtıldı.

POLİSİMİZ KELİMESİNİ KIRPTILAR

Oysaki Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız Mehmet Kadir Cebael'in yer tespitini yaptı ve direk oraya gittik. O da yakalanacağını anladığı için; Polisimiz, etraftaki ev sakinlerine komşularına da bir sıkıntı olmaması için karşıdaki inşaattan kendisini etkisiz hale getiriyor. Ama bu esnada o da yapmış olduğu bomba düzeneğini, ki olay yeri inceleme bunu net olarak ortaya çıkartacak, o da evdeki bulundurmuş olduğu bombayı patlatıyor. Hamdolsun bu hücre evindeki bu operasyonda sadece Mehmet Kadir Cebael etkisiz hale getiriliyor. Evde iki çocuğu eşi sağ olarak ele geçiriliyor. Ve başka bir bizim özel Özel harekatımız da ve bomba ekibimizde yaralanan hamdolsun olmadı." diyor.