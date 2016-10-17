  1. Muş'ta PKK operasyonu: 8 gözaltı

'den 'a i

Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması () kapsamında, 'den bir tim, 'da yapacak.

Türk askeri Ermenistana gidiyor
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, kapsamında 17-22 Ekim arasında tarafından 'da AKKA i icra edileceği belirtilerek, denetimi yapacak timin denetim ve görev sonu çalışmasını tamamlayıp 22 Ekim'de yurda döneceği bildirildi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 20:38
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