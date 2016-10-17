  1. Düğmeye basıldı
  2. Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Türkiye PYD'nin koridorunu deldi

'nda güçleri yaklaşık bin 200 kilometrekare alanı DEAŞ'tan temizledi

Türkiye PYDnin koridorunu deldi

Türk ordusu destekli muhaliflerin hedeflediği Bab'a 20 kilometre kaldı. Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik koridoru Mare-Cerablus olarak derinleşti.

Harekat, PYD/PKK'nın Fırat'ın batısında Afrin'le Münbiç'i birleştirmek istediği koridora sokuluyor. El Bab'ın ele geçirilmesiyle birlikte Afrin'le Münbiç'in arası tamamen açılmış olacak.

Türkiye PYD'nin koridorunu deldi!
Etiketler: ,
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 23:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
x x

Allahin aslanlari bu millet sizinle gurur duyuyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2016 00:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar